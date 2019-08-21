張曼玉閉關練音功　誓破「地獄嗓」圓出碟夢

54歲的影后張曼玉（Maggie）近年減輕電影工作，甚少公開露面，於影壇獲獎無數威到盡的她，在樂壇卻受盡挫敗，2014年在上海舉行的草莓音樂節獻唱《甜蜜蜜》時，憑「一鳴驚人」的唱功遭受批評，惟她堅持到底，事後豪氣表示：「我演了20部電影還被說成花瓶，所以唱歌也請給我20次機會。」



早前她拍攝內地節目《少年可期》，重提當年瘀事亦哽咽落淚，直言當時受很大打擊，哭了幾天，還因為唱歌而失去很多朋友，電影的朋友完全不接受甚至罵她，令她不好意思出來見人，前後花一年時間才收拾心情再次站起來。



自備湯水養聲



多年來Maggie對音樂的熱誠未有減退，繼續追尋歌星夢，去年表明會再推出新曲，難怪養尊處優的她近月風雨不改，每天到位於柴灣的工作室秘密閉關錄音。日前下午約一時，Maggie驅車與一名男友人齊齊離開小西灣寓所，直駛柴灣的工業大廈，戴上紅色鴨舌帽及口罩的她，落車時警覺性十足，不時左顧右盼及整理口罩，男友人則為她拿着四、五袋物件落車，袋中隱約見到有保溫瓶，Maggie似乎預備自家湯水，方便錄音時潤喉。她頭耷耷尾隨男友人入𨋢，錄音至凌晨時分仍未見離開。



連日通宵錄音



翌日下午Maggie再出動往柴灣，與家傭拿着一袋二袋上樓，積極為新碟練音功的她，同樣直至深夜仍未捨得回家。至前日Maggie一臉素顏，戴黑色鴨舌帽及口罩再往錄音，身形纖瘦的她穿上格仔衫，展露雙手紋身，落車時見記者在場，顯得一臉愕然，又急急腳往搭𨋢，沿途被問及出新碟事宜及錄音進度如何，她即以手掩口，全程低頭未有回答，極速上樓。



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