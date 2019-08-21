黃曉明同隊友醜出國際　網民恥笑「緝兇」

內地男星黃曉明正錄製綜藝節目《中餐廳》第三季，繼佢被狠批有「中年王子病」之後，節目再引起熱論，今次就畀網民笑全體主持丟架丟到國外﹗事源有眼利網民發現「餐廳」入面用嘅餐飲Menu中譯英錯漏百出，嚴重質疑參與拍攝藝人嘅教育水平，仲好抵死咁一齊「找錯處」，例如Menu最開頭嘅「軟飲」變咗「Sort Drink」；珍珠奶茶佢哋就譯咗做「Pear Milk Tea」；意大利啤酒就譯咗做「Italy Beer」；夏日紅西柚酸奶就變咗做「Summer just yogurt」；老北京酸梅湯就改埋味道變糖漿「Peking Plum Syrup」，仲有啲飲品單位都有錯等，真係睇到人成頭問號！



其實連網民都發現到謬誤，外國人一睇就知「出事」啦，唔少網民留言嘲笑「簡直令人髮指」、「英文似初中未畢業」、「我猜他們只是網上翻譯」、「甜品為甚麼要歸類到飲品」、「英文車禍現場」等，劣評不斷！



之後網民就柯南「上身」翻查究竟係邊位主持咁失策，喺第一集所有主持都有參與討論，一開始寫Menu呢個任務就落喺王俊凱身上，但點知佢做做吓又瞓着咗，之後就交咗畀楊紫，身為店長嘅黃曉明最後仲逐粒字Check都搵唔到有錯，網民都提議下次佢哋可以放下身段，虛心請教專業人士點翻譯好過啦！



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