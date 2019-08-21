新劇即將開拍　玄彬同孫藝珍合作有觸電感覺

韓國36歲型男玄彬與37歲女星孫藝珍去年合作韓片《協商》，今年初兩度傳拍拖，但雙方否認戀情。不過，二人不怕再爆緋聞，早前落實接拍神劇《來自星星的你》編劇朴智恩的tvN新劇《愛的迫降》，二人最近首度對劇本，他們影合照時亦沒有刻意避忌。



玄彬最近接受雜誌訪問時，亦有談到拍檔孫藝珍，他表示很開心可以再次與孫藝珍合作：「有時會因為對手意想不到的演技而覺得好有魅力，因為對手的演技是我意料之外，我會覺得有觸電的感覺，在和孫藝珍合作拍《協商》時，就試過有這種感覺，所以好想再合作，而拍《協商》時因為是分開拍攝，所以一直很想在同一空間合作，想不到機會很快就找來。」



而玄彬曾於2009年受訪時指自己認為30歲中旬應該是全盛期，會建立家庭和找到自己的定位，問到10年後的他有否達到了當時的期望，他就說：「雖然我還未組織家庭但我覺得我已經做到不半，比起找到了定位，我覺得是找到了安定的感覺，比以前更穩定，心態比較輕鬆，對工作的好奇心、趣味和表演欲亦提升了，也比從前接拍更多作品。」



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