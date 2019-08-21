【首位女歌手】莫文蔚臨沂開騷做足功課

歌手莫文蔚（Karen）率領巡演團隊去到山東省臨沂舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，繼兩年前張學友喺臨沂大學體育場開騷之後，Karen成為第二個喺同一場地開騷，亦係首位喺臨沂開個唱嘅女歌手！



同之後其他站一樣，Karen每去到一個新地方，都會去當地著名嘅景點打卡。今次去到臨沂，Karen開心話收到一份意外驚喜︰「嚟到臨沂書聖王羲之嘅故居參觀，喺呢個充滿書卷氣嘅地方，我同我嘅名字喺呢度相遇。」隨即晒出喺王羲之書法碑文中搵到「莫」、「文」、「蔚」三個字，睇住一千七百年前嘅書聖寫低呢三個字，呢一刻，時光逆流，恍若穿越。



雖然係第一次去臨沂，但Karen私底下做足功課，去到古箏Solo環節，佢彈咗首當地家喻戶曉嘅《沂蒙山小調》，彈奏出第一句嘅時候，台下嘅尖叫聲、歡呼聲不斷！Karen又同Fans約定下次再嚟開騷，再透露自己一步計劃︰「下次再嚟嘅時候，我會用不同形式同你哋見面，可能係舞台劇，你哋都要嚟！」



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