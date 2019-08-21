劉佩玥愛得認真　讚周志文善良冇機心

劉佩玥與周志文的緋聞甚囂塵上，她不但大讚「男友」孝順又靚仔，甚至開腔為對方抱不平，指他慘被外界誤會花弗成性。對愛情態度認真的她，直言希望能夠找到Best Friend與Boy Friend混為一體的好老公。



性格爽朗的劉佩玥由2013年參選香港小姐入行後，六年來身邊傳過不少「兄弟兵」緋聞，包括有翟威廉、伍允龍及周志文等。但劉佩玥一直未有公開談及感情事，原來是受父母影響，她說：「心態上一直受父母影響，佢哋初戀就係對方，我會覺得情侶間係唔可以互相猜疑，如果根基唔好，將來就會有好多拗撬，對我嚟講最好係由朋友開始。由朋友開始只係男女朋友嘅愛，喺我生命中Best Friend同Boy Friend合埋一齊做老公，係幾咁好嘅事，男女朋友互相倚靠、信任好緊要！」



擊退「爛桃花」



劉佩玥受父母影響對愛情態度認真，希望能夠一生一世，不會抱着玩玩吓的心態，亦因而為她嚇退不少「爛桃花」，她說：「呢幾年梗會有追求者，亦有鍾意嘅人，有適合、有唔適合，有啲係想玩玩吓，我會好坦白咁同佢講，試個有個男仔仲走得幾快添，當時梗係Hurt，但係長痛不如短痛，因為我有咁嘅原則，所以避咗好多爛桃花，勉強亦冇幸福。」



翟威廉做媒人



劉佩玥近年傳得最似層層的緋聞男友非周志文莫屬，對於周志文，劉佩玥亦有讚冇彈，符合她由朋友開始的基礎條件，她說：「同阿文係因為翟威廉而認識，大家有個Group好多人由入行開始已經認識，大家係好好嘅朋友。阿文亦唔止外在靚仔、陽光，佢個人仲好善良、冇機心又孝順，外界誤會佢好花弗都自己吞咗，唔會為自己抱不平，反而身邊人戥佢唔抵，因為佢呢啲優點覺得佢係好好嘅男仔。」



夢想起學校



對愛情認真的劉佩玥，對演藝事業亦同樣認真，視演技獎項為額外獎勵，不會盲目追求，反而希望自己不停進步，她說：「做演員希望演活角色，能夠感動觀眾，想做單親媽媽、畀人欺負嘅角色，能夠帶出社會議題同訊息。由中學開始，幫媽咪同一啲唔係咁富裕嘅小朋友補習，如果儲到一筆錢想喺香港或者內地，資助起學校。自己好幸運受到教育，希望每一個小朋友都有權利去讀書。」



怕認愛後即分



至於能否由朋友變成情侶，恨放閃的劉佩玥則認為要講緣分，她說：「自己就嚟30歲，要搵男友都唔係一件好難嘅事，但係要搵到個自己同屋企人都覺得好信得過嘅，就要用時間去證明。我好尊重父母，唔想同一個男仔幾個月就分手，對於我好傳統嘅媽媽嚟講會係一個打擊！情願人哋估我同邊個一齊，好過我話同邊個一齊，好快就分手。」



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