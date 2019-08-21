漫威與索尼割席　蜘蛛俠脫離漫威電影宇宙

蜘蛛俠可以說是漫威（Marvel）超級英雄中最標誌性的角色，但多年前因為漫威營運不善，將電影版權賣給索尼電影公司，於是拍出分別由杜比麥佳亞（Tobey Maguire）與安德魯加菲（Andrew Garfield）飾演蜘蛛俠的系列。直到2016年被迪士尼收歸旗下的漫威，破天荒與索尼達成協議，由Tom Holland飾演的蜘蛛俠才首次於《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）回歸漫威電影宇宙，與鐵甲奇俠與美國隊長等做對手戲，更成為上年《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）與今年《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）兩套晒冷巨作的重要人物。



漫威與索尼本來計劃繼續合作《蜘蛛俠》系列，製作至少兩部個人作品，但《Deadline》網站爆出迪士尼與索尼幾個月來的談判破裂，漫威總裁Kevin Feige將不會再監製《蜘蛛俠》電影，蜘蛛俠將脫離漫威電影宇宙，故事不會再提到其他漫威超級英雄，雖然預計Tom Holland會繼續擔正，導演Jon Watts則未有新合約。



之前迪士尼漫威與索尼的協議，是漫威只能收取《蜘蛛俠》系列先期總票房的5%，迪士尼希望以後能以50/50對分的方式合作，但索尼並不願意。迪士尼放棄蜘蛛俠也有其他考慮，因為迪士尼已經成功收購霍士電影公司，獲得《變種特攻》（X-Men）與《死侍》（Deadpool）兩大系列版權，手上的好牌已經足夠。