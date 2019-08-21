黐鄭俊英多？變心安宰賢約美女慶生點讚網紅

韓劇《來自星星的你》的32歲男星安宰賢大前日被結婚3年的34歲女星具慧善大爆他變心想離婚後，具慧善昨晚再透過律師發聲明，指安宰賢在酒醉下還與多位女性有緊密聯繫，疑似未離婚已精神出軌。



其後即有網民找出安宰賢變心證據，包括他於今年起經常在IG點讚多名網紅的自拍照，而上月1日32歲生辰的安宰賢，前一晚更被拍得在酒館內與3名女性飲酒，有網民當晚上傳照片發文說：「親師姐在韓國的酒館打工偶遇到的安宰賢，今天生日嗎？生日快樂呀！」還指聽師姐說安宰賢不止一次跟那幾位女性去酒館飲酒，還一連去了幾次，而且每次都是喝到凌晨，當晚他亦在IG及限時動態晒出自己以同一身打扮及戴上生日帽的照片，似乎冇具慧善在身邊，他玩得更加盡興。



此外，安宰賢過往在綜藝節目中被姜虎東問到最相熟的圈中藝人是誰時，他表示是男星鄭俊英，二人曾一起主持音樂節目《M Countdown》而混熟，不少網民當時大感意外，沒想到他跟現時因涉集體迷姦案而被拘留審訊的鄭俊英竟是好友，但自安宰賢變心想離婚的消息曝光後，不少網民紛紛留言：「不愧是鄭俊英的好友，物以類聚！」



而正拍攝11月播映新劇《有缺陷的人們》的安宰賢，將缺席明日的發布會，事務所指明天舉行的並非劇集製作發布會而是博覽會，又指他因為拍攝行程而缺席，與私人問題無關。不過，大批網民在tvN節目《新西遊記6》官網留言要求他退出，並向MBC電視台要求撤換《有》劇男主角安宰賢。