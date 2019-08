由丹尼爾格力(Daniel Craig)最後一次主演占士邦的第25部邦片,片名終於公布為《No Time To Die》,官方社交網站Twitter戶口上載一段黑白短片,丹尼爾以典型占士邦西裝造型由左至右行,然後轉頭望向鏡頭,鏡頭拉開,展示戲名的設計海報,又宣布電影將於明年4月上映。



邦迷對新消息非常興奮,認為片味很有邦味,但亦有網友指出漫威超級英雄片《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)中「黑豹」被化灰前正是說出同一句子:「呢個唔係死嘅時候!(This is no time to die)」