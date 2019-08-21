Jessica遭內地公司控違約　敗訴需賠千三萬

韓國女團少女時代前成員Jessica被內地經紀公司控告她違約而遭索償約1300萬港元一案，被判敗訴。據悉Jessica於2016年與韓國Coridel事務所簽約，Coridel於同年2月與內地貴州新湃簽訂演藝中介代理權轉讓合約，而貴州新湃又與海寧新湃海潤簽訂演藝經紀代理權轉讓協議，兩家公司獲授權在內地擁有Jessica獨家演藝經紀代理權，隨後兩家公司以Jessica未有履行合約為由，向北京仲裁委員會提出訴訟，要求Jessica退還已收取的授權費、獨家授權費、違約金及未分配收益金等。



北京仲裁委員會於前年11月27日判兩家經紀公司勝訴，Jessica需支持逾1,300萬港元給兩家內地經紀公司。當時Jessica聲稱自己不是簽訂合同的當事人，授權書上亦沒有表示同意仲裁協議的意思，並將案件轉介韓國進行審訊，而在韓國一審，首爾地方法院指她雖然不是合同當事人，但作為實際履行者交託授權書，需受仲裁協議約束，故同意北京仲裁委員會判決，Jessica提出上訴，但上月遭首爾高等法院駁回，目前她已向太法院提出上訴。

