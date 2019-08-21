陪阿仔度假！溫碧霞去峇里歎世界竟然瘦咗

藝人溫碧霞（Irene）向來是好媽媽一名，適逢學校暑假快將結束，Irene即陪伴囝囝及老公飛到峇里度假。由於她接了很多工作及要錄音，故不能放太耐假，今趟只玩了大概一星期，Irene笑言：「一星期眨吓眼好快過去，開心時間過得特別快，不過好過冇喇！」



在峇里一星期，一家三口不停歎美食及四處玩，問她肥了多少磅返港，她即得戚笑謂：「冇喎，唔單止冇肥，反而仲瘦咗，因為每日運動量好大，我哋日日游水、踩單車、打乒乓波又做瑜伽，健康咗又瘦咗，峇里啲嘢食真係好好味，我哋唔係玩就係食，好彩運動量大咋。（瘦咗幾多磅？）冇刻意磅呀，最開心係肌肉結實咗。」



既然咁鍾意峇里美食，有冇諗過於當地開辦餐館？Irene坦言曾經有當地開餐廳的朋友建議過，對方做得好成功，但她考慮了一陣就打消了念頭：「我驚冇時間打理，暫時仲未係時機，不過可能過幾年我會考慮，我都好有興趣在峇里開一間望海、有格調又浪漫，可以畀大家好舒服咁歎美食嘅餐廳。」



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