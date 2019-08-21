BTS明年推劇集　上半年銷售額破2001億韓圜

紅遍海外的韓國男團防彈少年團（BTS）今年4月推出的專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》早前突破339萬張銷量，打破健力士紀錄，成為賣出最多的韓國專輯，而上月結束世界巡唱的BTS，早前宣布放長假充電，為之後的活動做準備。而BTS所屬的Big Hit事務所今日在首爾舉行合作計劃說明會，招待200多名有關人士及合作公司的代表。



Big Hit事務所的代表房時赫公開上半年的業績，2019年上半年的銷售額已達2001億韓圜（約13.3億港元），超過2018年整年的銷售額，營業利潤達391億韓圜（約2.6億港元），已接近去年整年營業利潤的641億韓圜（約4.3億港元）的三分之二。房時赫指Big Hit事務所計劃革新音樂產業，擴張本來的附加價值，增加銷售額及市場規模。



除了推出遊戲之外，房時赫又預告將會與韓國有名的劇集製作公司合作，以BTS的世界觀製作劇集，講述7個少年在第一次相遇時發生的故事，因為是記錄BTS的過去，所以成員並不會參與劇集，而是由其他演員飾演，預計在2020年下半年播出。

