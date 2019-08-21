石詠莉遭粉絲粗口辱罵　鄧健泓Man爆護妻

歌手石詠莉（Sukie）到電台宣傳，提到她被某位女粉絲在網上用粗口辱罵，老公鄧健泓就在社交平台（Patrick）幫她發聲，她坦言：「其實由做藝人開始我好尊重同珍惜每個支持力量，就算對方態度唔好都好包容，但最近老公post咗一段我畀人鬧嘅一段粗口，都幾過分嘅說話，其實我覺得冇嘢，呢個人都纏繞咗我一段時間，但佢做一咗啲好過分嘅嘢，我同老公都覺得唔得啦。」問到該粉絲對她做過甚麼過分的事？她謂：「言語上講粗口，難堪說話，我唔舒服，同埋佢會騷擾埋同鬧其他fans，其實每位fans都已經好包容。（佢有冇當面鬧你？）佢又唔敢。」



她又謂直至對方做了一個行為她覺得是非法，故終於頂不住：「發現佢煽動另一個fans去攻擊其他人，覺得事態嚴重，所以就將佢剔除我啱啱成立嘅歌迷會。（佢之後點？）其實佢之後都有同我say sorry，佢之前鬧完我都有，但直至呢件事我哋覺得唔得，老公錫我，想佢點到即止唔好再蝦我，而呢件事暫時都停止咗。」問到可有影響她的心情？她表示：「咁又冇，其實人哋攻擊完我都唔會fight back。（影響其他fans？）佢哋會唔舒服、唔開心，但希望大家可以和平相處。」至於講到工作，她表示現忙於宣傳，而11月亦會演出以都市傳說為主題的舞台劇，由老公做導演。



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