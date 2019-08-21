泳兒自創IG Filter上架　成香港歌手首人

歌手泳兒（Vincy）為新歌《野木蘭》特製惡魔與天使Filter，並在Instagram上架，成為首位在Ig上擁有專屬Filter的香港歌手，她指今次因自己興趣而找朋友共同製作Filter，整個製作過程絕不容易:「我哋今次用3D Rendering整3D嘅角，之前都畫咗好多草圖，試咗好多唔同嘅版本，另外對翼就Detect大家個膊頭，都研究咗差唔多成個月，最後得到Ig嘅Approval，都算係一個壯舉。」而圈中藝人如吳浩康、鍾舒漫、彭秀慧、曾樂彤、連詩雅等都紛紛搶玩。



這次天使同魔鬼的概念是來自MV中，Vincy所扮演的天使及男演員扮演的魔鬼，問到自己是「天使」還是「魔鬼」？Vincy坦言「睇情況」，並分享了自己魔鬼的一面:「記得啱啱考到車牌時就去咗英國旅行，我要喺倫敦揸車去另一個地方，仲要喺雪地揸，正常嘅車程係揸兩個鐘，我就揸咗四個鐘，我諗我個乘客會覺得我係魔鬼。」



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