阿媽落旨！Aka開另一半條件　坤坤一定無份

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）到電台宣傳，講到工作，她透露為新歌《生來起舞》練芭蕾舞，又跳爆一隻腳趾甲：「希望練完有機會音樂會或其他時候可以跳畀大家跳，因為爸爸媽媽都畀咗幾多心血同學費去栽培我，我5歲開始學芭蕾舞，但入行後就無再跳，轉咗跳kpop，pick up番腳趾就遭殃，但MV都跳得番當年水準。」她又謂想要個男partner：「因為動作會簡單啲，佢會balance我，但依家好難搵到，因為我識嗰啲朋友都去晒外國。」問會否搵個識跳芭蕾舞做男朋友，她笑言：「都好，之前媽咪突然間話mix嘅BB好得意，我問佢我係咪要搵個外國人，佢話都好喎，其實我都好open嘅，之前我一定唔得，但依家又可以接受，因為啲BB好得意。」她又笑言現時已降低男友要求，只要對方有少少大隻的肌肉。看來緋聞男友吳業坤要靠誠意打動！



此外，她表示今次首次與醫生一同做訪問，並請教了對方很多關於女性及心臟病的話題，問可會更注意自己及家人健康？她坦言都擔心媽咪：「之前聽人講食白飯食得太多會易有中風，但醫生話如果食太多或者太少都有假中風嘅迹象，所以依家可以畀番媽咪食飯，因為佢係飯桶，都擔心爹哋，因為佢有哮喘，成日出入醫院，而自己都會跑多啲步。」



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