天后都推？容祖兒自薦做嘉賓　蔡一傑：我諗吓

樂壇天后容祖兒第十五場《PRETTY CRAZY演唱會》，有不少圈中好友到場支持，包括何嘉莉、湯寶如、薛家燕、王梓軒、組合Super Girls成員Aka與Heidi、陳潔靈、陳慧嫻、林珊珊、林奕匡夫婦、森美夫婦等，台下星光熠熠。



休息一天後，祖兒狀態大勇，開場不久就同觀眾爆料：「今日出場前，唔知點解被反鎖喺廁所，要人嚟救先開到門。」叫歌迷多給她正能量趕走負能量，而觀眾一呼百應，成晚瘋狂大合唱。



到嘉賓環節，祖兒就話：「連日嚟粒粒巨星，不過學農夫話齋，你哋都知係邊個啦.....都唔好玩嘅.....但係我都要介紹一吓，今日係昆蟲類，有三隻，有一個跳舞跳到開學校，有個跳到頭髮長過我，有個跳到扭吓、擰吓，遲啲仲會自己開演唱會，有佢哋嘅地方好似開Party咁開心。」



祖兒先與草蜢合唱《失樂園》後再唱《ABC》，成員蔡一傑（傑仔）問祖兒為何點唱《ABC》，祖兒就笑話：「我鍾意囉，好聽囉，開心囉。」祖兒恭喜傑仔開個人騷，更熱情咁話：「好多人情要還嘅，你個演唱需唔需要請嘉賓？」但傑仔尷尬反問：「你係咪好想，我有個空缺，你想唔想玩另類啲，做吓和音？」祖兒呆一呆話說：「我唔熟喎。」點知傑仔再開口夾着脷：「我諗吓.....」祖兒聽到「諗吓」即刻大笑，傑仔成頭汗解釋：「我唔係推你意思，你嚟我絕對歡迎啦，咁大家記住嚟睇啦，有祖兒呀。我係唔好意思呀......你作為一個天后級.....」祖兒即刻話：「你咁難得自己開演唱會，你點需要唔好意思呀你！你又係小嘢咩！你都係Diva！」



而蘇志威說：「佢話佢好難得掉低我哋兩個自己玩。」祖兒答：「梗係啦，你咁忙，又開公司，又幫我造衫，你老婆又咁紅，全港最紅KOL！恭喜晒呀。」傑仔又讚祖兒的舞衣：「成件鴕鳥毛咁。」祖兒揈住行向他：「係？你摸吓。」傑仔問：「我摸邊度啫，你咁樣....揈住埋嚟...」祖兒笑住話：「你想摸邊度？」引得觀眾哈哈大笑。



隨後，蔡一智就爆祖兒瘋狂史：「咁我爆少少祖兒Crazy嘢畀大家聽，有一次去行山，路線圖好崎嶇，要行落馬路，我仲諗緊佢貴為天后，怕唔怕，點知佢竟然雀躍起上嚟，仲喺馬路上面單腳彈彈吓，又話好開心，咁大個女未試過喺馬路行㗎，我幾驚佢畀大巴士撞。」



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