爆林愷鈴飛黃騰達　王梓軒：請唔起佢喇

歌手王梓軒新歌《安全着陸》是《引力三部曲》的第三部，他相約龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）crossover，由獨唱版改為首次合唱版，兩位合作無間。梓軒話：「Ashley係我《引力三部曲》頭兩部曲《寄居太虛》同《邊緣引力》嘅MV女主角，不過今次我哋唔係唱嗰兩隻歌，係唱第三部曲嘅《安全着陸》，因為《安》個MV我哋已經請唔起佢喇！如我哋所願，拍完個MV佢已經飛黃騰達，所以我哋只可以做一個Live Session，表現佢另一方面嘅才華，同佢一齊彈唱，歡迎佢返嚟！」Ashley開心地話：「好開心可以同梓軒哥哥一齊再合作，我send咗好多Message畀佢，希望可以同佢合作。」



梓軒一直有留意Ashley演出，話：「Ashley好得意，佢會拍啲音樂片！今次對佢嚟講好大壓力，因為要坐櫈，佢平時都係坐地下、攤喺梳化……。」Ashley話：「成件事都好Pro，平時喺屋企我都係擺部電話，彈一次就擺上網。」梓軒搞笑話：「即係好勁啦！」她立即推說：「No！唔係，我意思係平時好低成本好隨意咁拍……」



聽到Ashley話隨意拍，梓軒即話：「已經咁動聽喇！所以Ashely一話唱歌，我梗係話好啦！佢同咁多人唱歌都未同我唱，有少少呷醋，有少少嬲呀！佢冇忘記唱歌嘅初心，仍然會勤於練習，喺佢身上見到以前自己嗰團火！」Ashley話：「我好Green，今次同你合作學到好多嘢，尤其唱歌方法，獲益良多！」梓軒搞笑咁話：「佢揞住良心，揞住個肺即刻咳⋯⋯今次嘅crossover我哋好用心去練習，我推薦咗Ashley做一個歌舞劇，邀請佢再同我一齊玩吓！」



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