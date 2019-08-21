同楊政龍幾時結婚？黃子菲現身：生咗先決定

英皇集團主席楊受成兒子楊政龍的網紅女友黃子菲（Ava）早前宣布快將成為媽媽，Ava出席活動時，穿着tee及半截裙，已見肚的她，只透露超過3個月身孕，重了約5磅，現在103磅，預產期在明年。



對BB的性別，則守口如瓶，只有雙方父母知道，她說：「3個月時好辛苦，依家好好多，之前作嘔但嘔唔出，食嘢真係冇乜胃口，好奇怪，以前唔鍾意食意粉，突然會食意粉同pizza！（佗仔定女？）冇講畀人知，只有屋企爹哋媽咪知，朋友都唔知！（朋友唔知咁送咩畀你哋？）送BB床囉，我哋將會list啲嘢出嚟，唔會撞，又可以買少啲嘢！（粉紅色定粉藍色？）呢個唔講！（幾時結婚？）生咗BB先再決定！（婚紗相到時先影？）係，依家咁肥！（影大肚寫真？）可能過幾個月後，等肚大啲，會同BB爹哋一齊影。」本身做網紅的她，稱減少了拍片，但投資了五位數租用商場的格仔舖售賣所代理的產品，當中亦有BB衫。



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