預告片曝光　X1首個綜藝明晚首播

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce X 101》（PDX101）上月19日播出最後一集，勝出的11名練習生組成為期5年的新人男團X1，將於本月27日正式出道，而節目的賽果被質疑造假，警方與檢方已展開調查，最近警方更發現製作組手機中有直接提及造假的錄音，但Mnet電視台與Swing事務所仍堅持讓X1如常出道，引起不少粉絲不滿。



X1的首個團體綜藝節目《X1 FLASH》將於明晚在Mnet電視台首播，第二條預告片今日公開，片中見11名成員在保姆車上向鏡頭揮手，又有X1為出道練習的片段，成員又逐一坐在鏡頭前，講述出道前夕的心情，其中宋亨俊說：「好像幾乎整天都在哭。」李翰潔則說：「老實說其實很害怕，不知道大家會用甚麼目光看我們。」



而今日有消息指分別以第一、二及四名出線的金曜漢、金宇碩及宋亨俊今日為tvN節目《傻瓜們的監獄生活》進行錄影，節目將於本月31日播出，金曜漢與金宇碩亦將擔任節目《請給一頓飯》的錄影。而X1前日透過影片宣布官方Fanclub的名字是「One It」，宋亨俊昨晚上載自拍照，慶祝Fanclub誕生。