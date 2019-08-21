5位數做老闆　暴肥蕊蕊封胸學做生意

藝人蕊蕊近幾年愛上做生意，今日現身旺角為自己的格仔寄賣位宣傳，早前她投資開設美人魚學校，而格仔店售賣的貨品包括有飾物、袋及化妝品等，亦是以美人魚及海洋為主題，投資約五位數字，問五位數佔她的身家幾多？她笑說：「差唔多成副身家啦，因為我一有收入就攞嚟投資，已經冇乜儲蓄，投資美人魚學校、美人魚比賽及慈善晚宴，前期自己畀咗一大舊錢出嚟，已無乜積蓄，今次希望將自己覺得好用嘅嘢同大家分享，幫補吓家計。（賺唔賺到錢？）啱啱開始都好緊張，上兩三星期先入貨，未知有冇人買，而學校方面暫時都維到本。」



她透露有意再搞食肆開餐廳，早前專登去學沖咖啡，又想與朋友合資開設花店形式的餐廳，計劃多多。現場她穿得密實，自爆因為壓力大，致肥了八至十磅，說若是拍戲的話還好，不會肥，現在做生意，壓力愈大，愈吃得多，已不敢着比堅尼，連牛仔褲也穿不上，但自信若瘦番便會派福利。



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