置業首期都唔要　張彥博十月又搞個唱

藝人張彥博為10月15日在麥花臣場館舉行演唱會記者會，「跳躍F4」3位好兄弟何廣沛、羅天宇及郭子豪到場支持，因彥博的宣傳海場赤膊造型，3人夾手夾腳把彥博恤衫脫掉，只剩下白背心，晒出彦博雙臂，他稱今次希望給觀眾帶來視覺上突破，正努力操肌。



置業首期棺材本用嚟搞音樂



講到去年開了首個個人演唱會，彥博謂：「相隔咗10個月，原先主辦係諗住開Part 2，後來我想每年都可以開一個新嘅演唱會畀大家見到我進步，因我對音樂仲有團火。」是否操肌除衫？他笑言:「除唔除到時嚟你哋就知，但一定唔會令你失望，本身皮膚好白，想由一件白切雞變成朱古力，黑啲膚色會唱吓Band Sound。」講到他到馬來西亞投資做了3首歌，是否花6位數？他眼濕濕謂用盡了棺材本，原本是用作置業首期，依家情願趁有力跑、有力搵錢做自己喜歡的音樂。



坦言向來驚女仔



至於是否邀「跳躍F4」做嘉賓？彥博笑謂3位兄弟不是做嘉賓，而是來騎劫他演唱會，還誇口要買飛撐場：「頭先大家聽到郭子豪話說會買50張，廣沛之前都話會Double數量，天宇就較含蓄，但佢識做啦。」問女嘉賓是否由他親自邀請？彥博坦言向來驚女仔，會交畀他3兄弟幫手，陳瀅和劉佩玥應該都會來捧場，亦有請歐陽振華來欣賞。





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