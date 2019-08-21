sp'ACE開騷唔排除晒肌　人生要Rock一次！

樂隊sp'ACE到電台受訪，透露七月十四鬼節在欣澳一處偏僻隧道拍新歌MV時發生意外，成員阿火更連續兩次「中獎」，首先在隧道安裝鼓時，他被支架插傷手以致流血，故他們立刻拜神。後來五人拍攝在煙霧彌漫中跑出隧道的鏡頭，一直向前衝的阿火因煙霧太大看不見東西，搞到撞到攝影師，兩人齊齊倒地，其他成員即笑言個個都見到攝影師，只有他看不到。



提到將於下月21日首次舉行演唱會，他們表示由今日8月21日開始倒數開騷，講到他們要學吳業坤操肌，主音Ray表示要節食減肥，但女友黃美棋就因拍飲食節目搞到增磅，他謂：「我要忍口，所以向美棋搜集定飲食情報，完騷後可以帶兄弟食餐勁嘅。」而Pang就笑言有壓力：「所以變到狂食，到時只可以靠啲衫遮住圓潤部位。」他們預告到時不排除會除衫，覺得人生點都要一次rock and roll。



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