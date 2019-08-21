結婚一年多後患抑鬱症　安宰賢打破沉默反擊

曾拍韓國神劇《來自星星的你》的32歲男星安宰賢，大前日被結婚三年的34歲女星具慧善爆他因為變心要決意離婚，具慧善除指安宰賢曾向事務所代表在背後講她的壞話之外，昨晚再透過代表律師指安宰賢在酒醉下還與多位女性有緊密聯繫，她因為想守護家庭，加上母親健康欠佳，所以並不想離婚，而連日來安宰賢因被爆料而形象插水，好男人形象盡毀，而一直保持沉默的他，今晚終於透過Instagram發文，首度回應離婚一事。



安宰賢在文中說：「很抱歉因為我個人的事而惹起爭議，我因為很愛和尊敬具慧善而和她結婚，因為我們兩個都是公眾人物，所以我希望能夠將事情安靜地解散，所以即使事情突然被公開，我也保持沉默和忍受，但是說話的前後被部分被刪除，只公開片面的部分，真相也被委曲，連身邊的人也受到影響，昨晚更懷疑和誣蔑我在醉酒狀態和多名女性聯絡，我認為我不能繼續保持沉默了。」



安宰賢指因為與具慧善相愛而開始這段婚姻，而三年間的婚姻生活亦很幸福，但對他來說也是精神上非常辛苦的時間，而與具慧善持續進行對話之後，已於7月30日與對方達成離婚協議，安宰賢又指在與具慧善結婚一年四個月之後，便開始接受精神科治療，並正服食治療抑鬱症的藥物，在結婚生活中，他盡了作為丈夫的責任，也沒有做過令自己羞愧的事，他亦表示有看過具慧善在Instagram自稱想守護家庭的文章，指對方在經過長時間的協議後，亦將事實扭曲，更向他人帶來影響，令他更覺得無法再與具慧善維持夫妻關係。



文中亦講到安宰賢已向具慧善支付離婚協議金：「在具慧善提出的結算清單中，包括了做家務的日薪、以及在結婚當時她的捐款等，我已經完全同意她的要求，但這並不是因為我是離婚有責的一方，而是因為她是我曾經愛過的妻子，希望能盡力在經濟上幫助她，幾天之後，她說當初協議的金額並不足夠，向我要求我們居住單位的業主權。」



安宰賢其後告知事務所二人離婚的事，並於8月8日當日與事務所代表見面，向對方談及與具慧善離婚一事，而正分居的具慧善，於8月9日晚上突然向安宰賢居住的大廈的保安謊稱遺失鎖匙，拿走了後備鎖匙，更向安宰賢說「我不是擅闖民居，而是因為我是你的妻子」，安宰賢指當時具慧善翻出了他的手機，並開始錄音，令他感到十分害怕：「她看到我手機中和代表的短訊內容，但我並沒有罵過她，當天我覺得我們如果繼續過結婚生活，只會為彼此帶來更多傷害。」