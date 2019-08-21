佛山開騷　李玟被歌迷感動到喊

天后級歌手李玟繼台北小巨蛋及成都站後舉行《李玟 CoCo Lee You & I 世界巡迴演唱會》後，日前再唱到佛山站，巡唱的歌單是歷年巡唱會最豐富，不論是歌曲、舞蹈也比過往的多，對CoCo來說絕對是個大挑戰！CoCo在騷上被台下熱情歌迷感動到哭了，看到歌迷舉起「我們不後悔、今生陪CoCo走一回」的大型橫幅，她的眼淚就控制不住成淚人。



今次佛山站，她特別挑選了廣東歌《真的想見你》送給歌迷，而歌迷亦一早準備好她愛吃的紅葱頭淋雞和鹹蛋蛋糕給她打氣。另外，她邀請了有「中國二胡小公主」之稱的陳依妙（妙妙）當特別嘉賓，混合傳統二胡合奏的《刀馬旦》帶給了現場觀眾驚喜。在超級興奮的情緒帶動下，CoCo動作大了點就不慎扭到手臂，接着唱《SO CRAZY》腳還抽筋了，幸好當醫生的李媽媽有同行，演唱會結束後回到房間第一時間為CoCo針灸治療，手傷立即得到紓緩。



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