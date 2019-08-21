張偉文坐輪椅開騷　獲粉絲出錢醫病認好命

「靚聲王」張偉文將於9月20至22日假伊利沙伯體育館舉行40周年演唱會，他表示正籌備當中，講到現時身體狀況，他大派定心丸指不俗，只是左腳還是經常神經麻痹，不能企太耐，而受訪當日見他無須依靠「戰車」，全程靠拐杖支撐，問到情況是否有好轉？他卻笑說︰「今日冇坐啫！其實要坐，行得耐隻腳會冇力，就要輪椅輔助，到時架輪椅可能會上台，到時會做一個斜路上、落舞台，就可以走近啲觀眾握手Say Hi。（依家覆診次數密？）唔密，一個月一次，但藥就要日日食。」



「唔會有奇迹出現」



縱使不能再雙腳站台演唱，但張偉文完全沒感氣餒，絕對體現「小小苦楚等於激勵」精神︰「有觀眾我就繼續唱，會唔捨得佢哋，歡呼聲就係最好嘅支持，如果唔唱歌我都唔知做咩好，除咗唱歌就冇做過第二樣嘢，依家市道又唔好，做監製又唔啱，惟有出動自己，想辦法唱到咪盡量唱。」嘗試做運動訓練雙腳？他坦言︰「情況都幾嚴重，唔係做吓運動就得，一個演唱會都要3個鐘，唔會有奇迹出現，都係坐住架輪椅遊嚟遊去，坐喺度都唔影響我唱歌。」



粉絲出錢相助醫病



出道40年，他自認比其他歌手好命︰「唱片有80%都係好，呢個係好難，你見到有啲歌手可能出過一、兩隻碟就冇咗影，一出新歌老闆都冇蝕本，就一直做落去，所以覺得自己係好幸運，鍾意唱歌又可以向人表演，仲唔止一次，真係非常滿足！有腰患、腳患呢啲，我覺得係應該忍住！」他更大爆有粉絲出錢相助醫病︰「佢哋有啲會畀大利是你，非親非故都對你好，係一種鼓舞。唔好話攞人呢啲恩惠好貪錢，人哋真係點都要千方百計咁寄畀你，有好多歌迷都係朋友，住四面八方都嚟聽我唱歌，整親都仲有人聽你唱歌，你仲怨咩？」



搬往泰國居住



提到去年完成巡演後，曾表示想移居到泰國芭堤雅，他承認有實現願望，於當地居住近8個月，不過就笑說語言不通是最大問題︰「學唔到泰文，好難同當地人打成一片，如果畀多啲時間我去學或者都會學識。（之後再住？）會，因為唔係用好多錢，最容易負擔，醫院設備又完善。」



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