再挑戰視后寶座？阿田對空櫈發揮真．演技

視后田蕊妮（阿田）事隔兩年再有新劇推出，《她。她。她的少女時代》播出三集已贏盡口碑，劇情及對白被指貼地，而今晚劇情講到失婚阿田重遇舊同學袁文傑，對方提議她去上人生課程，讓生活重回正軌，而阿田於課堂上說到多年來對父親的怨情即爆seed，要眼淚有眼淚、要情感有情感，絶對有望憑該劇再次挑戰視后寶座！



原來阿田一直對「老竇」李國麟心生怨懟，一直不滿父親的「潮州怒漢」性格，將她媽媽當作工人，致令對方含怨早逝，而當得悉阿田姐姐年輕懷孕，更迫令女兒墮胎，阿田與姐姐最終離家出走，田姐遇上意外被車撞死…是故人生課堂上，阿田對着空櫈釋放多年來對父親的不滿，演技入木三分，頓成網民熱話。



談到這場戲的演出，阿田接受電話訪問表示：「演得好係演員嘅本分，我反而要多謝兩位編審，係佢哋創造出咁好嘅劇本畀我哋發揮。而《她》劇推出後，我都收到好多短訊鼓勵，有朋友多謝我喺呢段時間，每晚畀1小時歡樂大家，我好多謝大家嘅支持。」據悉，原來該場戲是開工首天的重頭戲，阿田未及熱身便要為這麼沉重的戲份演出，結果導演一take已收貨，且獲圍觀同事掌聲鼓勵，不過阿田卻嫌自己的演出「唔夠層次」，要求再來一take，可謂相當專業。



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