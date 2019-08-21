余香凝做歌手　請教馬浚偉戴乜嘢？

藝人余香凝以歌手身份為無綫節目《流行經典50年》錄影，她稱原本只和馬浚偉合唱《只怕不再遇上》，但後來對方提議她可獨唱一首，所以她選唱了《如風》。至於今次演出，她指要多得馬浚偉：「多謝佢提攜我，佢仲請我做佢嚟緊演唱會嘉賓，真係受寵若驚。雖然我有出過歌，但唱live嘅機會真係好少。」



她自爆要請教他點用耳機：「因為未用過，唔知戴晒全隻定戴一半好，咁同佢合唱時係放鬆啲安心啲，自己唱就緊張啲。」而身邊助手都提她演唱會不要經常合埋眼：「我顧得唱嚟，又要顧台風，所以我稍後會去睇容祖兒演唱會，去睇吓人哋啲台風參考，我會用演員嘅角度，學吓啲動作台風，幻想自己係個好勁嘅歌手去做。」



講到馬浚偉聽過她演唱後可有意見？她指對方無論唱歌和拍戲都經常鼓勵和給她信心，因之前和他合作拍戲，所以唱歌時深情對望都不會尷尬。至於今年可會有新歌推出，她坦言希望有機會繼續出歌，若今年不行，希望下年可成事，會努力跟老師學唱歌，亦為做馬浚偉演唱會嘉賓做好準備。



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