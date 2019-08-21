蕭正楠孭陳瀅上斜　死撐唔辛苦

藝人蕭正楠（阿蕭）日前於中環街頭拍攝新劇《愛美麗狂想曲》，期間更要孭住陳瀅行斜路，阿蕭明顯孭到索氣兼滿頭大汗，令陳瀅有點尷尬，但阿蕭相當識做，仲擺老友上枱，話只是天氣熱才爆汗，陳瀅輕過曹永廉！



笑曹永廉仲重



劇情講述阿蕭要孭着陳瀅行斜路，之後陳瀅向阿蕭表白，阿蕭激動地攬着她。拍攝前，阿蕭扶着欄杆似做熱身運動，由於天氣炎熱加上兩人身穿冬天戲服，來回幾次，阿蕭已滿頭大汗。問到阿蕭要孭陳瀅是否很辛苦？他非常識做地說：「唔辛苦，係好奇妙同開心嘅感覺。見我個樣辛苦只係因為天氣熱。（唔重？）咁佢有佢哋體重，但至少輕過阿廉（曹永廉），我喺戲中同現實都孭過佢。」他稱在劇中的角色甚有時尚觸角又姿整：「我頭髮前面個啄好重要，係角色嘅標誌，不過好易亂，拍每個鏡頭都要照鏡整吓，係為角色需要，我個人就好隨意。」



暫時未有親熱鏡頭



講到今次跟陳瀅飾演情侶，阿蕭表示之前兩人曾在《黃金有罪》合作，但甚少對手戲，多唔多親熱鏡頭？他笑言：「暫時未有，我同阿廉之前就錫咗。（同陳瀅拍親熱戲使唔使同太太備案？）唔使，阿廉都錫得，仲有咩係唔可以。」另外，提到太太黃翠如剛由澳洲拍畢旅行節目返港，他透露因自己忙於拍劇，太太回來一星期也未有機會一齊撐枱腳：「我惟有每日買定多啲糧食同煮多啲嘢放喺雪櫃，等佢自己叮翻熱嚟食，真係要提佢先會食嘢。（之前翠如喺澳洲病咗？）佢已經好番，因為嗰邊天氣太凍，返到香港咁熱就冇事。」



陳瀅有可能要為新劇剷青



至於陳瀅坦言拍攝前也有點不好意思：「因為我都唔係輕，仲要行斜路，但拍得算好順利。」講到親鏡頭，她謂不算多：「因為我哋段感情唔係好刻骨銘心嗰種，比較搞笑啲，劇中佢係好女人嘅男人，我係好男人嘅女人，我哋之後會有結婚戲。」她指拍攝以來沒有放過一天假，拍畢後又要開新劇，聞聽有需要剷青演出，問到會否介意剷青？她說：「作為一個演員乜都要試，頭髮啫剪咗可以再生過，又唔係割咗我忽肉。」





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