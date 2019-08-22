【閨蜜睡房】蔡瀚億諗過唔要Baby

舞台劇演員出身的蔡瀚億（BabyJohn）為東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》擔任新一集嘉賓，一連三集與主持人李文珊（Sherman）分享工作與家庭樂。最近自組公司的他形容是人生中一次大膽的決定：「好多朋友都話我入行冇耐，咁快自組公司得唔得㗎？幸福嘅係身邊一啲同行都好支持我，甚至有啲電影公司即刻搵我拍戲，好多謝大家嘅支持。」



雖然已為人夫，但BabyJohn經常被喚作Baby，非常搞笑，他坦言想過不再要「BabyJohn」這個名，但這是他首齣舞台劇的角色，意義重大：「好多網民都叫我勿忘初心、毋忘初衷，所以我決定繼續用呢個名。」自爆連身份證上也加入「BabyJohn」英文名：「大家唔叫我呢個名，仲可以叫我阿億、瀚億，甚至蔡瀚億都得。」



無端端變練馬師



片場中經常被工作人員叫「Baby」，但他覺得充滿着男人味道，反而有次在茶餐廳，老闆竟叫錯他做練馬師「蔡約翰」，令他覺得很搞笑。至於與太太結婚多年，兩口子經常出雙入對，面對娛樂圈多姿多采的生活，又如何向太太派定心丸呢？想知道就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》，由他親自講畀大家知！



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