姚懿芠被爆情傾TB　古佩玲有個強勢爸爸

《2019香港小姐競選》將於九月八日舉行，早前選出了十強佳麗。每年港姐競選照例有不少爆料起底，十強誕生後，即有讀者爆料指4號佳麗姚懿芠出身於富裕家庭，家住九龍塘，中二學期尾便被富爸爸安排到英國留學，而負笈英國之前，姚懿芠的感情生活相當複雜，曾跟幾位TB拍拖，就算到了英國，也是跟TB情投意合。據爆料人指出，她在英國認識的TB家境不俗，經常會買很多昂貴禮物送給姚懿芠，而她亦愛在社交命炫耀，不過她在參選前，已把相關的圖文刪掉，看來是不想被人起底。



報料者又指，姚懿芠於初中時，不時向同學呻母親孤寒，只給很少零用錢，故此，她雖然喜歡跟TB來往，但仍會收兵，讓男同學送禮獻殷勤。爆料者更指姚懿芠讀書期間經常聯群結黨欺負同學，相當惡死！



除姚懿芠之外，另一位佳麗古佩玲亦被起底，有讀者指古父是內地前幹部，對女兒今次參選相當緊張，並以自己的人脈呼籲朋友幫手在網上投古佩玲一票，為女兒造勢。



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