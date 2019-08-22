返學喇！身兼多職　關心妍拖實囡囡返幼稚園

歌手關心妍（Jade）雖然正忙於內地巡唱，但寶貝女楊榮心（心心）開學，做媽媽的當然幾辛苦都親自送返學！現年3歲的心心，穿上整齊校服襯蝴蝶結波鞋，和媽媽拖手拖返位於銅鑼灣的幼稚園，見心心和媽咪say bye後，就乖乖步入校園，表現超淡定。Jade接受電話訪問時表示：「感恩心心獨立性好高，佢好鍾意返學，之前佢讀學前班就黐身啲要陪佢上幾日堂，但之後可以自己返學，完全唔喊、唔扭計，我都有教佢如果有同學仔喊，就去攬吓人哋安慰吓人哋啦！」



教囡囡唱歌彈琴



問囡囡返學前可有做足準備？她說：「佢高咗，幫佢買鞋同校服，今次冇之前返學前班咁緊張，依家佢返下午班，不過出年就返全日制，依家等佢可以瞓晏啲。」問可有安排囡囡返興趣班，她指心心現時有學畫畫，覺得囡囡有音樂天分：「唱歌唔係五音不全，所以由我教唱歌同彈琴，發覺佢好鍾意中文字，3歲大已經識『醫院』同『學校』呢啲生字，我諗住遲啲再送個女去學芭蕾舞。」



忙足7日



Jade除忙湊女又要顧及「妍亮生命慈善基金」，是否一日24小時也不夠用？她說：「周一至周五要湊女返學，之後又要趕返音樂治療學院，周五、周六就返內地做巡演，周日因為工人姐姐放假，所以要全日照顧囡囡！（咁咪冇假放？）我老爺、奶奶好好，周六幫我照顧囡囡，我可以同老公二人世界，雖然日日都忙，但我個音樂治療中心幫到人，所以好樂意去做。」



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