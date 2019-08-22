「小燕子」上身！趙薇9歲餅印囡囡飛躍放學

內地影星趙薇與富商老公黃有龍的9歲女兒「小四月」在港升學，就讀黃竹坑的國際學校昨日（21日）開學，約下午3時45分，小四月由一名白衣女子拖實，跟其他同學從學校大門離開，只見小四月眼睛大大似足媽媽趙薇，紮起長髮，清秀標致。



趙薇貴為圈中富婆，持有影視文化、酒業等多項業務，但照顧女兒的方法絕不炫富，並沒有大排場，只派一名保母照顧女兒返學放學，現場有其他家長安排名車接孩童，反觀趙薇相當低調，安排一輛七人保母車接送女兒。因學校門口不能停車，小四月與保母走到對面街候車，座駕駛至時，小四月活潑地跳上石再跳上車，身手敏捷，令人想起趙薇經典角色《還珠格格》中的小燕子，同樣活潑靈敏！



至於趙薇，雖未見她親自接送女兒，但早前亦有陪囡囡放暑假，爭取時間享親子樂。兩母女在北京行山時被捕獲，戴上淺色帽、身穿T恤牛仔褲的趙薇，打扮低調，與同樣穿牛仔褲、束起長髮及戴髮箍的囡囡手牽手邊行邊傾，又往參觀廟宇，感情要好。



黎淑賢晨早起床送返學



其實小四月就讀的學校有不少星二代「校友」，包括陳豪、吳鎮宇、任賢齊、姚瑩瑩及黎淑賢等都安排子女入讀。據知學校學費不菲，一年收四次學費，連雜費平均每月約12,000港元，而教學上沒有一般國際學校般寬鬆，但亦非傳統學校的填鴨式教育，故深受家長歡迎。



另一星級家長黎淑賢與現任丈夫所生的兩名兒子，大仔早年成功入讀此校，但因學校收生甚嚴，細仔未能因兄長是學生而必然入讀，仍需經過考試，幸最終亦成功考入，兩兄弟可結伴上學。黎淑賢昨日親自送兒子返學，更晨早5時起床煮早餐，她在網上留言盡顯開心心情。至於姚瑩瑩的兒子今年已三年級，她表示選該校因方便將來銜接新加坡課程，又讚兒子成績OK：「佢有同我講，話今年成績要再進步，好乖！」



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