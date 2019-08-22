同媽咪愛傳情！林愷鈴爆細佬勁窩心

藝人林愷鈴及蔡穎恩各具氣質，日前二人接受首飾品牌之邀請，於社交網分享活在愛中的訊息，向身邊人釋放愛的力量。



被譽為「最美星二代」的19歲女神林愷鈴（Ashley）是新進模特兒兼唱作人，修讀建築的她，平日最愛唱歌、閱讀，與家人的感情非常融洽。Ashley坦言：「我是一個幸運的人，從小至大活在愛中，父母、弟弟給我無限的愛，還有很多愛我的朋友。」她習慣用短訊向家人表達愛意，與母親龔慈恩平日常常Whatsapp，更會向對方寫上I love Mom或寫ILY（I Love You）來表愛意。至於弟弟，一些生活小片段已足以令Ashley明白弟弟的細意關懷，她謂：「有時溫習至深夜，弟弟會開門看看我，這個小舉動令我很窩心。我們是姐弟但更似一對好朋友。」



至於蔡穎恩（Evelyn）對愛亦有深刻體會，她指愛的定義很廣泛，不只是愛情、親情、友情，還有對世界和大自然的愛。Evelyn與媽媽的感情很好，但要在日常生活中向媽媽表達愛意並不容易，最終憑着愛，Evelyn終於成功感動了媽媽！她謂：「媽媽是一個比較傳統的女性，從小我們很少手拖手上街，因為她會感到不自在。最近一兩年我不斷努力改變她，現在我終於可以挽着媽媽的手上街了！」



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