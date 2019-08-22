蜘蛛俠有機離巢　鷹眼留言抱留獲粉絲力讚

「蜘蛛俠」自從回歸「漫威電影宇宙」（MCU）之後，一直深受歡迎。兩集《蜘蛛俠》均大收旺場，其中續集《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man：Far From Home）日前全球票房已衝破11億美元（約85.8億港元），正當大家以為漫威（Marvel）會將角色發展落去之際，就有傳索尼（Sony）與漫威因傾唔掂數而要收回版權自己拍。fans留言不滿之餘，就連「鷹眼」亦留言叫索尼三思！



消息一出後，大批fans都留言哭求「蜘蛛俠」留低，有fans更在「蜘蛛仔」Tom Holland的Instagram（Ig）同Twitter留言挽留蜘蛛俠，有fans留言說：「佢哋唔可以帶你走！」亦有fans留言說：「請你留低！」除了fans不捨「蜘蛛俠」離開MCU之外，就連其「復仇者」拍檔「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）亦於Ig留言聲援fans，他說：「喂，索尼電影公司。我哋想蜘蛛俠返回史丹利（Stan Lee）同漫威，唔該。」好多漫威fans留言大讚謝洛美幫手發聲挽留「蜘蛛俠」。



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