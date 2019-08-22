東方日報C1：趙薇9歲囡囡長髮大眼飛躍放學

就讀國際學校的趙薇女兒小四月今年9歲，愈大愈靚女，昨日她正式開學，放學時心情大靚 活潑跳上車，身手敏捷盡得「小燕子」真傳。至於趙薇雖未有親自接放學，但早前陪囡囡放暑假，帶小四月在北京行山遊玩，親親大自然！



內地著名影星趙薇與富商老公黃有龍的女兒「小四月」在港升學，就讀黃竹坑的國際學校昨日開學，約下午3時45分，小四月由一名白衣女子拖實，跟其他同學從學校大門離開，只見小四月眼睛大大似足媽媽趙薇，紮起長髮，清秀標致。



趙薇貴為圈中富婆，持有影視文化、酒業等多項業務，但照顧女兒的方法絕不炫富，並沒有大排場，只派一名保母照顧女兒返學放學，現場有其他家長安排名車接孩童，反觀趙薇相當低調，安排一輛七人保母車接送女兒。因學校門口不能停車，小四月與保母走到對面街候車，座駕駛至時，小四月一躍跳上石再跳上車，身手敏捷，令人想起趙薇經典角色《還珠格格》中的小燕子，同樣活潑靈敏。



至於趙薇，雖未見她親自接送女兒，但早前亦有陪囡囡放暑假，爭取時間享親子樂。兩母女在北京行山時被捕獲，戴上淺色帽、身穿T恤牛仔褲的趙薇，打扮低調，與同樣穿牛仔褲、束起長髮及戴髮箍的囡囡手牽手邊行邊傾，又往參觀廟宇，感情要好。



黎淑賢晨早起床送返學



其實小四月就讀的學校有不少星二代「校友」，包括陳豪、吳鎮宇、任賢齊、姚瑩瑩及黎淑賢等都安排子女入讀。據知學校學費不菲，一年收四次學費，連雜費平均每月約12,000港元，而教學上沒有一般國際學校般寬鬆，但亦非傳統學校的填鴨式教育，故深受家長歡迎。



另一星級家長黎淑賢與現任丈夫所生的兩名兒子，大仔早年成功入讀此校，但因學校收生甚嚴，細仔未能因兄長是學生而必然入讀，仍需經過考試，幸最終亦成功考入，兩兄弟可結伴上學。黎淑賢昨日親自送兒子返學，更晨早5時起床煮早餐，她在網上留言盡顯開心心情。



至於姚瑩瑩的兒子今年已三年級，她表示選該校因方便將來銜接新加坡課程，又讚兒子成績OK：「佢有同我講，話今年成績要再進步，好乖！」



張名雅車婉婉湊返學眼濕濕



不少星級父母近日忙為子女開學，其中不少是今個學年首次正式穿起校服上學去，紛紛在社交網分享這個重要時刻。前港姐冠軍張名雅全家總動員送大仔蔡浚鏗返學，她更坦言有點感觸，眼泛淚光，並留言：「媽咪希望你以後開心過每一天。」



歌手車婉婉亦感嘆時光飛逝，送兒子BBQ上學更是萬般感受湧上心頭：「BBQ大個仔了，要進入提升自理能力的階段，MaMa再不能無時無刻的在你身邊遮風擋雨。諗到呢度都有啲眼濕濕。我有理由相信，呢段適應期係學校安排畀我嘅。」而黎諾懿心情則輕鬆得多，指兒子十分適應校園生活。



關心妍囡囡淡冇扭計



忙於內地巡唱的歌手關心妍（Jade），昨日在港陪3歲囡 囡楊榮心開學，心心穿上整齊校服襯蝴蝶圖案波鞋，與媽媽Say Bye後，乖乖步入校園返幼稚園K1，表現超淡定。



Jade接受電話訪問時表示，感恩愛女獨立性很強：「佢好鍾意返學，之前讀學前班就黐身啲，要陪佢上幾日堂，但 之後可以自己返，完全唔喊，我都有教佢如果有同學仔扭計，就去攬吓人哋。」



問囡囡返學前可有做足準備？她說：「都係幫佢買鞋同校服，今次冇之前返學前班咁緊 張，依家佢返下晝班，不過出年就返全日制。」至於可 有安排囡囡返興趣班，她指心心現時有學畫畫，又指囡 囡有音樂天分：「唔係五音不全，所以由我教唱歌同彈 琴，發覺佢好鍾意中文字，3歲大已經識『醫院』同『學校』呢啲生字，我諗住遲啲送佢去學芭蕾舞。」



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