【險釀意外】病母缺席　李紫昕感觸落淚

藝人李紫昕（Purple） 和張崇基主演的五場大型音樂劇圓滿結束，票房反應熱烈。尾場謝幕之時，Purple 首次感觸流淚說：「今次演出籌備過程比以往艱辛，因為呢個戲人物多，戲服多，大型歌舞亦比以前多。」



在整個排練時間，Purple的媽媽身體抱恙，她要經常進出醫院及排練室之間，心情擔憂之餘，又要趕進度，心理壓力特別大， 故在台上呼籲所有大小朋友要珍惜與家人相處時光：「媽媽以往會出席我任何表演活動，以前覺得不以為意，今次媽媽因為身體狀況唔能夠嚟，我實在心酸。」台下聽到她這番感言，很多觀眾亦同時感觸落淚。



另外，有一場演出發生了小意外，在最後一首大型歌舞完結時，Purple發現台上有演員掉下了一些苗銀飾物，當時擔心之後會有小朋友在同一位置謝幕時會發生意外，下意識地俯身執飾物，結果正是落大幕的時候，大幕幾乎打中她的身上，幸好後台人員及時拉走她，才沒有釀成意外。Purple笑說太高估自己的身手了，完全忘記身上的戲服及頭飾都超過10磅，回想起來的確危險。



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