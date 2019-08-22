舉家送子女開學　趙文卓細女爆喊唔畀家姐走

內地藝人趙文卓同太太張丹露育有三名子女，大女子儀，囝囝子龍和細女子月，小朋友開學，張丹露在社交網上載一家帶囝囝囡囡返學嘅照片，見到子儀拖住子龍進入校舍，子龍步入校門就攬住同學仔入課室，感情好到爆燈，弟弟入課室後，子儀就拖住爸爸手離開。



丹露仲留言：「開學了，三個孩子三種心情去學校了，姐姐雖然已不在這個學校讀書，但依然早起堅持要送弟弟妹妹，順便看看待了11年的學校和老師、同學，哥哥（子龍）見到好兄弟後激動的連招呼都不打就進去了，妹妹（子月）開始還挺高興一看見沒有熟悉的面孔就開始撇嘴了，最後還是姐姐送進去教室的，等了很久姐姐才出來，說妹妹哭着不讓她走，最後交給老師後趕緊跑出來了，可能第一天返校多少都會不太適應，姐姐默默的流淚了……特別理解姐姐的心情，還有10天就去瑞士了……此時老母親的內心同樣也是五味雜陳」。



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