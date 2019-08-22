安宰賢預告再爆料　具慧善發文斥背叛者

韓劇《來自星星的你》的32歲韓星安宰賢與34歲女星具慧善結婚3年，婚姻破裂，二人更鬧至不歡而散，具慧善日前大爆男方變心想離婚，前日再爆料指對方酒醉下與多位女性搞曖昧，令男方形象一鋪清袋！



昨晚安宰賢與具慧善先後於Instagram（IG）發文隔空開戰，互爆夫妻不和內幕與離婚協議的詳情，具慧善甚至不介意公開男方曾向她明言離婚原因是她的乳頭不性感，事後惹來更多網民圍剿安宰賢。



而安宰賢也不甘示弱，昨晚發文指具慧善日前公開雙方的短訊內容詆毀他，只截取了部分斷章取義，並不完整。今日有韓媒表示據其身邊人士透露，安宰賢對於具慧善公開的短訊內容大感委屈，他將於本周內，透過律師公開自己與具慧善KakaoTalk短訊的完整版作反擊，但具慧善卻火速於IG發文還擊：「我不用KakaoTalk的，別白費心機準備了，背叛者！」具慧善之後又刪除該貼文。而有韓媒指具慧善向安宰賢提出離婚和解金，安宰賢更為此透過友人申請了約65萬港元貸款。



此外，安宰賢於2014年演出JTBC綜藝節目《魔女狩獵》時的言論亦遭翻炒，當時他被問到覺得女性哪部位最有魅力時，他坦言：「應該是胸部吧，愈大愈有魅力！」



