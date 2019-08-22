自爆偷睇祖兒換衫　軒仔：睇完都唔知睇到乜

天后容祖兒的演唱會昨晚舉行第16場，輪到好朋友張敬軒登場。兩人唱完《黃色大門》後，軒仔說： 「你老老實實唔好亂講嘢呀。」祖祖奸笑：「你對我大恩大德沒齒難忘，但係我真係好想講， 我好記得有一日，佢同我講：『唏！謝霆鋒真係好靚仔』」觀眾大笑，軒仔都笑住話：「冇辦法架呢啲。」



祖祖並沒停口：「如果關智斌係靚仔，佢一定係最靚仔，哈哈哈」講完自己笑不停，令觀眾都跟住狂笑起哄，軒仔為之語塞，諗咗一陣先行返過來反問：「你都講得啱，但為乜你唔講我個名呢？」祖兒說：「咁你就係頂級絕世帥呆男，大家唔覺得咩？比啲反應來聽下。」觀眾即歡呼喝采。



軒仔偷睇祖兒換衫



軒仔就鞠躬多謝各位，祖兒繼續玩軒仔：「你知不知你靚喺邊？你靚喺個心度，哈哈哈。」軒仔惟有頂番佢轉頭：「咁啱嘅你都係呀！」然後他從袋中抽出一張小卡片：「呢一張係我哋陪伴咗容祖兒咁多晚，佢後台身邊梳化服同事一齊簽畀你嘅一份小禮物。大家知唔知係佢呢副瘦削身軀、咁大條裙入面包住背後，冇人睇到佢身上幾多傷，我有幸可以睇到。你平日着係「瀡」入去，好似啲馬路咁暢通。我喺後台見到佢好少布嘅時候。」祖兒即震驚問：「吓？乜你有入來咩？」軒仔說：「我耐唔耐會『裝』下」祖兒說：「你無賴呀！」軒仔就安慰祖兒：「算啦，睇完都唔知睇到乜。哈哈。」觀眾也捧腹大笑。



軒仔再正經講：「佢剩係腳範圍，每日貼膠布着高跟鞋，佢皮外傷、內傷，今日開騷前仲去針灸同睇骨科。我喺台底十幾晚，我每晚都覺得容祖兒係值得所有最好嘢喺佢身上發生。」佢真係搵命博，我未見過一個artist，凌晨完騷喉嚨重插住六支針，就係為咗保證第二日有一個最好狀態見大家！」



差一主好人家



軒仔續說：「喺我哋呢行業好多人話一運二命三風水 ，但係冇架，上帝好公平，你付出幾多收穫幾多。你付出幾多汗水努力觀眾係會見到！」觀眾又即報以熱烈掌聲。「多謝你張敬軒，估不到你講嘢咁溫情。」祖兒突然好嚴重咁話：「我諗過對佢最大報答，我諗過架。」軒仔說：「唔使以身相許啦！」料不到祖兒不是說以身相許，而是爆出：「如果你需要一個人，將來識唔到一個女朋友都好，我可以做代母，喺泰國捐精，哈哈哈」軒仔嚇一跳笑住話：「咁我泰國搵得啦。」祖兒叉腰反問：「做咩依家好失禮你咩？我差啲咩？」軒仔再說：「容祖兒真係乜嘢都有啦，身邊人嘅愛都有，就係差一主好人家！」







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