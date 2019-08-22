《福布斯》公布狄維莊遜成最高收入男星

財經雜誌《福布斯》公布年度最高收入男星排行榜，去年的亞軍《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）男星狄維莊遜（Dwayne Johnson），憑8,940萬美元（約6億9,372萬港元）收入上升一位成為吸金王！除《狂》片外，他還有HBO劇《Ballers》與運動用品品牌Under Armour個人系列的收入。狄維上周末剛與女友Lauren Hashian在家鄉夏威夷成婚，可謂喜上加喜！



至於亞軍與季軍，都是漫威超級英雄片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）男星，分別是「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），賺7,640萬美元 (約5億9,592萬港元)，以及「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），賺6,600萬美元（約5億1,480萬港元）。《復》片其他男星「火箭浣熊」畢利谷巴（Bradley Cooper）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）亦打入十大，分別排第6、第8與第9位。



另外，印度男星Akshay Kumar排第4、中國男星成龍排第5、美國男星阿當桑迪拿（Adam Sandler）與畢利一樣第6、美國男星韋史密夫（Will Smith）則排第10位。