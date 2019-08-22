籌備三年！陳慧珊自資監製節目　感激好友幫手

藝人陳慧珊（Flora）親自監製及主持節目《放學後》，與十多位嘉賓包括宣萱、胡杏兒、吳鎮宇及顧紀筠等分享學習歷程，並到外地多個國家拍攝，希望節目帶出除咗家教、學教之外，更要終身自教。



感謝好友幫忙



今日Flora與老公鍾家鴻（Mike）出席《香港開電視》活動，她透露節目由構思到製作籌備達三年，感激有超多朋友及單位幫手，每次提起都激動想喊：「杏兒懷住第二胎，大住肚六個月咁去英國拍，我哋都好緊張，但佢話老公好支持，覺得個節目好有意義！鎮宇就請我哋去佢屋企傾咗好多日，深入了解咗好多，佢係一個好有哲學嘅人。」



籌備達三年



講到首次做監製，最大挑戰是甚麼？Flora笑言由頭到尾都是挑戰：「以前做演員可以任性啲，依家做監製要管理好多嘢，同未合作過嘅人合作，而且係自資，資源方面唔似得大電視台咁豐富，最大挑戰係第一集，我要寫嘢，將我呢三年嘅理念運用出嚟，仲有就係今次冇劇本，我要同每個嘉賓傾好耐偈，為佢哋度身訂造故事，我都唔想辜負佢哋花嘅心血，另外都會訪問老師、學生同教育工作者，帶出佢哋嘅希望同壓力。」



暑假忙於後期工作 幸得女兒體諒



Flora又表示之前有帶12歲女兒一同到英國及美國拍攝，最近她與老公則忙於剪接，犧牲了女兒的暑假旅行：「個女好體諒，好支持我哋件事，之前佢都有陪住我哋出埠拍嘢，係英國車程好長，佢好攰，有少少唔開心，但好快都冇事。」



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