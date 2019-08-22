老公係人生導師！梁靖琪佗B無奈擱置慈善行

藝人梁靖琪（Toby）早年在丈夫Jon的介紹下認識了國際慈善團體AIM（Agape International Missions），該團體多年來致力打撃人口販賣、救援童妓，兩人結婚後更繼續拍住上，行孖咇為慈善出力。



為拯救未成年雛妓，近日Toby聯同各界成功女性代表，包括香港女律師協會副會長Sarah、珠寶品牌創辦人及設計師Christine、活動統籌Leanne，策劃了長達一整年的慈善活動，並以9月14日的慈善晚宴打響頭炮，協助受害者邁向光明。



今年6月榮升人妻的Toby，展開新婚生活後，並不着急度蜜月，反而致力投身慈善工作，全因去年的柬埔寨探訪之旅，她謂：「香港飛到柬埔寨的機程不過兩個多小時，但眼前的景象已經截然不同。有一位柬埔寨的餐廳老闆，平日會把剩下的飯菜送給有需要人士，有一天他送晚了，竟親眼目睹一位母親向三歲孩子餵食毒品，讓他不會產生飢餓感，可以繼續行乞。這個故事令我難以忘懷。」



由於Toby與丈夫都很喜歡小朋友，已講明目標生夠兩個，結果極速達成生B願望，「造人」成功，故無奈要將原定10月夫妻檔再訪柬埔寨的慈善之行延期，不過即將為人父母，眼看他鄉孩子的慘況，令Toby更堅定了拯救兒童的決心，她謂：「慶幸身邊好多朋友好有愛，大家透過我了解到當地情況後，會主動提供協助，金錢又好、物資又好，勿以善小而不為，因此我們籌備了一連串的慈善活動：例如早前的巧克力禮盒義賣、分享會等等，Sarah較早前亦聯同義工到訪柬埔寨，下月14日會舉行慈善晚會，希望可以讓更多香港人認識AIM。」



提到新婚生活，Toby坦言Jon不但是最好的丈夫，也是自己的人生導師：「受到Jon的影響，我學會了施比受更有福。記得老公在婚宴當晚，向親友承諾會愛我一世，當時我就明白，愛是無私奉獻，我們在對的時間遇上了對的人。」



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