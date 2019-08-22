回顧20年「丞就」！楊丞琳自認控制狂

台灣天后楊丞琳（Rainie）現身北京出席「楊丞琳&環球EMI簽約亞洲記者會」，甫開場率先播放了一段名為「丞就」的精華影片，回顧丞琳20年來的代表作。舞台上大型的20立體字，楊丞琳說：「20這個數字大家乍看應該會以為是我的年紀！我從來不避諱關於年齡的事情，因為那是智慧和經歷的增長，生活的豐富累積讓我的音樂和戲劇作品可以有更多東西，讓大家能有更多的感觸。」她非常意外已要迎向出道20年了，她感到很多人一路看着或陪着自己長大，希望未來的日子大家可以繼續一直相互陪伴。



她從2017年成立「樹與天空工作室」，會上她與環球高層一起灌溉象徵「樹與天空和EMI」的發光樹燈，為雙方在音樂上的合作許下承諾，她興奮說：「接下來將擔任新專輯的主腦A & R，把好歌收好收滿給大家聽。」她表示擔任專輯統籌的這條路其實是不小心走上的，因為要做這張專輯之前，她做完了所有的事情後才知道，原來自己正在做統籌做的事。她透露第11張專輯歌曲錄製已經完成一半，指自己是「控制狂」，喜歡控制自己作品進度的她說：「你們一定不會失望這段等待的時間，絕對是值得的，這張專輯請你們一定要期待，因為我自己非常非常的喜歡。」



唱片公司聽聞丞琳一直以來有個趣味的心願，希望能有對清楚聆聽各方好聲音的招風耳，所以會上她獲環球送上精心準備的「特製聲音收集器」，她說：「自己從小對於招風耳、八字眉、抬頭紋有一個願景，而且覺得招風耳很可愛，感覺聽得特別清楚。」

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