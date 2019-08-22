有張敬軒會更安心！關智斌：想叫佢拎支…

藝人關智斌（Kenny）日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，大談首踏紅館開個人演唱會感受。Kenny說：「冇諗過可以開個人演唱會，好Dramatic，用坐過山車形容都啱，因為自己一直係組合出身，就算係都係諗住以組合形式上紅館舞台，上天嘅安排好奇妙，用另一個方式畀咗個舞台我，我會好好珍惜。依家Rundown全部改晒，之前個主題比較開心，嘉年華Feel，但已經唔Work，我用咗一個星期諗點改動，決定用我呢次經歷呈現。」



提到嘉賓之一的張敬軒時，Kenny表示：「希望可以邀請到佢做調音師，想叫佢攞啲好靚嘅咪出嚟，佢啲器材太靚，有時佢冇啦啦會拎出嚟話Beyoncé用呢支。佢喺一班朋友中係最令人安心嗰個，大家會覺得如果有佢喺度會特別安心，所以呢兩場要佢嚟等我淡定啲。」至於會否希望可再以Boy'z名義上紅館？他說：「永遠好難說不，我只可以話呢一刻暫時我唔知道，呢件事要一齊去發生，我心底裏亦希望有咁嘅一日。」



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