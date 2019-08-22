【潮魅】郭慶彬教大家如何配搭螢光服飾

各大品牌的2019秋冬系列已經陸續推出，星級造型師郭慶彬（Ricky）為讀者分享今個秋冬大熱的Must Have Item。螢光色調一躍成為今年秋冬最流行的色系，在時裝界大放異彩，Ricky表示：「我自己並唔係特別愛螢光色，但我喺Fashion Week受到太多潮人感染，我自己都瘋狂地愛上呢種顏色。」他續指如希望做到時尚而不太浮誇的效果，建議可以黑色服飾配襯螢光色，而One Tone同色系襯搭整體造型，則可令效果更添型格。



其中意大利時尚品牌Max Mara秋冬系列在經典大地色系以外，今季服裝運用了大膽的螢光色，把鮮艷色調注入經典Teddy Bear Coat毛毛大褸，令寒冷的冬日增添色彩。而Max&Co.今季系列服飾中，色彩方面將螢光色發揮得淋漓盡致，令人眼前一亮。



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