李佳芯捲政治風波　傳遭內地封殺

去年憑劇集《BB來了》奪得無綫「視后」的李佳芯（Ali），正忙於拍攝新劇《愛美麗狂想曲》，但最近她疑因政治立場，加上不時在Ig留下疑似帶有「隱喻」的字句，不斷被內地網民以簡體字留言狂插。最新消息指Ali因此被內地封殺，由於劇集在內地播放，故無綫無奈地要作出調動。有傳她與陳豪及黎耀祥主演的重頭劇《殺手》已被抽起，暫播出無期；更傳兩套原本由Ali主演的劇集《BB來了2》及《踩過界2》也要換女主角。



繼續網上分享感受



據悉，Ali今次被封殺是因她早前在Ig貼了一張倒掛國旗的相片，並寫上「Beautiful flag！♥（美麗的旗幟）」疑帶嘲諷之意，再加上她就被指「港獨」的回應及道歉，亦被指不夠徹底，故被「大義滅親」！



Ali接受訪問時稱未聞《殺手》被抽起，以及《BB來了2》與《踩過界2》易角，也不相信自己被封殺，又指工作辛苦也會繼續在網上分享工作感受，但她認為無法控制公司如何處理，只好做好手頭上的工作。



《BB來了2》男主角黎諾懿對於有傳Ali被踢走，他說：「因為撞咗期，所以劇集延遲到出年2月先開，其他嘢就唔係好清楚。」



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