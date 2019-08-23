傳方駿暉過檔myTV SUPER　馮盈盈激情旁述似買餸

myTV SUPER全新賽馬頻道「myTV SUPER 18台」，將於9月1日正式啟播，為馬迷提供本地賽馬資訊。據知，myTV SUPER為隆重其事，特別出銀彈向有線挖角，將有線賽馬節目的台前幕後班底「打包」撬過檔，當中包括殿堂級評馬人方駿暉、積奇與人氣馬評家文東！



除了打造最強主持陣容， myTV SUPER 18台日前特別在沙田馬場拍攝前哨節目《後生仔傾馬仔》作宣傳，由前港姐馮盈盈、高海寧與組合艾粒唐劍康（Donald）、甄子康（少爺占）及主持鄺家銘笑談馬圈趣事。盈盈在節目中自爆讀大學時曾到馬會做兼職，推廣流動投注應用程式，人工還不俗：「嗰陣每個星期都返工，最開心係返工經常有唔同嘅造型，好似法國淑女、和服少女，仲有Cyber造型添！時薪有三位數㗎！」鄺家銘笑問「三圍」數，盈盈笑說：「我三圍數字就比較小， 但嗰陣人工就好好。」少爺占即笑說：「你層樓第一桶金就喺嗰陣賺番嚟㗎啦？我夠試過着條短裙仔去應徵囉，唔請我之嘛！」



盈盈隨後又以激情聲線旁述賽馬，保持一貫「嘈吵Style」，十分爆笑，但被艾粒寸爆指似去街市買餸。到少爺占旁述時，她反擊說：「我細細個就聽你哋做節目㗎喇！係咪有DJ聲線去旁述？」Donald玩挑撥：「占爺佢挑你機喎！」又取笑少爺占的旁述似喊驚。充滿奇想的盈盈被問到在「婦女銀袋日」可以加入甚麼新元素？她笑說：「不如我扮馬，然後畀高Ling騎？」少爺占喝斥笑說：「夠喇！ 我哋係18台啊！唔係18歲台呀。」



受訪時，盈盈指當時在馬會兼職一年，最開心是能夠發揮其Cosplay潛能：「嗰陣返工好開心，返一日工有成四位數字，最難忘係啱啱識男友寶寶，跑夜馬嗰陣佢仲特登過嚟接我放工添，真係好體貼！」又自言是艾粒的粉絲，首次見面更邀兩人合照：「唔好意思都要講，我真係由細睇佢哋睇到大，初中已經聽佢哋節目，又唱佢哋嘅搞笑歌，好似『我我我我有胸部……』今日見到佢哋好似小粉絲咁呀。」



艾粒讚敢言的盈盈沒有包袱：「見佢咁跳脫，我哋咪收啲囉！佢幾破格，但都有分寸嘅，依家好少咁講到嘢嘅年輕人。」問到可有興趣挑戰旁述賽馬？少爺占笑說：「真係好難，特別對我哋呢啲對講嘢咁有包袱，接受唔到講嘢太快，咬字唔清楚。 」Donald則笑說： 「除咗口快，仲要眼快，旁述係冇稿，都唔知點分邊個騎師。」



前港姐高海寧（高Ling）參與拍攝myTV SUPER 18台節目《後生仔傾馬仔》，自爆第一次入馬場已經有斬獲：「因為嗰陣每年港姐都會出席『婦女銀袋日』，第一次入馬場啲人話會有Luck，咁就跟人哋買咗一百蚊，人哋叫買乜就買乜，我唔知買咗乜㗎！哈哈！最後就中咗成千蚊，早知買多啲。」



自嘲口才麻麻的高Ling應主持要求嘗試旁述賽事，但甩甩咳咳，她笑說：「我有少少閱讀困難症，我記劇本就好叻，因為理解咗個意思再講出嚟，但唔可以望住啲字去讀！有時配音要睇住讀，我就會甩甩咳咳，發覺對眼係快過個腦，所以我係要理解咗先，做每一行都有自己獨特嘅技巧。」



高海寧一擊即中 後悔買得少



前港姐高海寧（高Ling）參與拍攝myTV SUPER 18台節目《後生仔傾馬仔》，自爆第一次入馬場已經有斬獲：「因為嗰陣每年港姐都會出席『婦女銀袋日』，第一次入馬場啲人話會有Luck，咁就跟人哋買咗一百蚊，人哋叫買乜就買乜，我唔知買咗乜㗎！哈哈！最後就中咗成千蚊，早知買多啲。」



自嘲口才麻麻的的高Ling應主持要求嘗試旁述賽事，但甩甩咳咳，她笑說：「我有少少閱讀困難症，我記劇本就好叻，因為理解咗個意思再講出嚟，但唔可以望住啲字去讀！有時配音要睇住讀，我就會甩甩咳咳，發覺對眼係快過個腦，所以我係要理解咗先，做每一行都有自己獨特嘅技巧。」



全新賽馬專區 醒你免費睇半年！



由2019年9月1日起，myTV SUPER全新頻道myTV SUPER 18台正式面世，提供全面本地賽馬資訊，從馬圈消息、晨操片段、賽前分析、賽事直播到賽後檢討，全方位一一涵蓋。myTV SUPER還增設「賽馬」專區，提供貼士、賽事、預測與策略等賽馬資訊。為慶祝「myTV SUPER 18 台」啟播，所有客戶（商業客戶除外）可收看六個月不另收費，觀看日期為2019年9 月1日至2020年2月29日。（節目如有更改， 以myTV SUPER最後公布為準）



評馬三劍俠



理論達人方駿暉：著名馬評人「方Sir」方駿暉原名劉志強，1989年由中學老師轉戰馬圈寫馬經，評馬之餘還喜歡講如何理性參與這個遊戲，順道講出人生道理。希望馬迷懂得獨立思考，分析賽事，不可以孤注一擲，指跑馬講「機率」－－命中率+賠率+注碼，一定要量力而為。方Sir擅長以步速、賽績統計等科學方法分析賽事形勢，其中研究賽馬理論包括「馬房變倍器」、「群駒密攏、不能作準」、「單打獨鬥，賽績優秀」與「同日同程時間比較」等，向馬迷提供貼士及解讀賽績！



晨操專家積奇：著名資深馬評家積奇，擁有超過30年馬匹觀操經驗，並於馬經撰寫專欄，曾主持有線18台賽馬節目。他主攻晨操賽馬節目，全個馬季無間斷每朝駐守欄邊，精於觀察馬匹狀態走勢變化，風雨不改，是最值得信賴的晨操專家！



講馬之王文東：人氣馬評家文東入行超過19 年，出身自香港賽馬會舉辦的評馬比賽「講馬之王」，初期於馬會市場部工作，後轉職擔任馬會賽馬節目擔任主持，展開評馬生涯。多年來穿梭港、澳兩地賽馬會，為有線18台、澳亞衛視等電視台主持賽馬預測及直擊節目，縱橫珠三角。