歌迷會會費入男友袋　G.E.M.粉絲斥公私不分

歌手G.E.M.（鄧紫棋）自立門戶後，造型師男友Mark在公在私已成其左右手，甚至連歌迷會會費都直接存入其戶口，惹來不少粉絲鬧爆！今年3月，G.E.M.與經理人張丹為首的「蜂鳥音樂」公司鬧出合約糾紛，事件已進入法律程序，隨後她宣布自組「鄧紫棋工作室」，繼而正式成立歌迷會「棋士聯盟」。不過，G.E.M.的內地粉絲向東網爆料，自言對G.E.M.百分百信任，但擔心偶像多年來辛苦賺回來的錢會被「消失」！



爆料人指出G.E.M.自立門戶後成立新的歌迷會，有粉絲對會方收取280元人民幣（約310港元）有異議，覺得會費比之前高，但最令粉絲憤怒的是，有關方面要求他們將會費直接存入G.E.M.的造型師男友Mark（魏俊杰）的個人帳戶，直斥做法不當，甚至有人覺得G.E.M.公私不分，有看不過眼的粉絲直接在微博聲討Mark。



傳獲女友打本搞時裝



Mark似乎得不到G.E.M.粉絲的歡心，還被踢爆性格暴躁，又有人指他經常黐實G.E.M.出差，其後在社交平台炫富坐商務、頭等艙，甚至盛傳他獲女友打本開設個人時裝品牌Yeshua，粉絲不滿他繼續干涉G.E.M.的事業跟財政。對於Mark被指控，G.E.M.經理人回覆：「這類無稽的指控或謾罵攻擊，我們一向不予理會，大家亦不需杞人憂天、擔心太多。」

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