東方日報C2：安宰賢狠飛具慧善嫌乳頭不性感

韓劇《來自星星的你》男星安宰賢與結婚3年的女星具慧善近日鬧婚變，由恩愛夫妻反目成仇，連日來互爆陰私，安宰賢的臭史愈揭愈多，被爆變心疑出軌外，曾自爆喜歡女人大胸的他，更被揭曾踩女方「乳頭不性感」而想拋妻，其「賤男」真面目逐漸浮面，被網民要求退出演藝界。



憑神劇《星星》中飾演「千頒伊細佬」一角上位的32歲韓星安宰賢，與合作韓劇《BLOOD》撻着的34歲女星具慧善於2016年結婚後不時放閃，翌年以夫妻檔拍真人騷節目《新婚日記》高調晒恩愛，男方成功塑造深情好老公形象，可惜婚姻僅3年便觸礁，日前具慧善突然大爆丈夫厭倦變心想拋妻，她卻想守護家庭無意離婚，之後再爆料指男方經常飲醉酒與女性搞曖昧，令其好男人形象一鋪清袋。



慘變家中喪屍



沉默多天的安宰賢前晚終於於Instagram（IG）發文反擊具慧善，卻令老婆怒火中燒，發文隔空與他開戰，具慧善更不惜夫玉石俱焚自揭陰私，務求摧毀丈夫的星途。她表示曾問安宰賢自己做錯甚麼，為何要離婚，男方竟說嫌棄她不夠性感：「老公說我的乳頭不夠性感，會和我離婚，老公更在家中看講述厭倦期的男人直播節目，我就像家中的幽靈，曾經很愛你的女人，現在變成了喪屍。」男方被爆出「乳頭不性感」言論，迅即惹來更多網民圍剿，其IG有多達逾6萬個留言，炮轟他侮辱女性，甚至明言不想再看他亮相節目，紛紛要求他與涉偷拍性愛片及迷姦案而被拘留審訊的圈中好友鄭俊英一起退出演藝界。有內地網民更為具慧善出氣，特地到安宰賢網上百科全書「職業」一欄惡搞加入「乳頭鑑定師」。



此外，安宰賢於2014年參演JTBC綜藝節目《魔女狩獵》的片段同樣遭翻炒，他被問到覺得女性哪部位最有魅力時坦言：「應該是胸部吧，愈大愈好，性感又有魅力！」而連日被轟「賤男」的安宰賢曾因為好老公形象成功入屋，但其代言的化妝品牌不堪網民揚言罷買的壓力，昨日在官網宣布因為代言人安宰賢近日捲入連串爭議，與品牌形象不符，雖然早前已續約兩年，但即日起將其廣告下架，至於安宰賢過往曾參演的綜藝節目《新西遊記》，官網亦有多達42頁留言抗議，要求他退出新一季節目。



貸款65萬付離婚和解金



安宰賢前晚發文博同情，自稱婚後16個月便患上抑鬱症，又喊冤指具慧善日前公開雙方短訊內容，只截取部分斷章取義來詆毀他。身邊人士指安宰賢將於本周內公開雙方KakaoTalk（韓國通訊軟件）短訊的完整版反擊，但具慧善火速發文還擊：「我不用KakaoTalk，別白費心機準備，背叛者！」她之後刪除該貼文，報道亦改為安宰賢將公開短訊內容。知情人士又爆料指具慧善向安宰賢提出離婚和解金，安宰賢為此透過友人申請約65萬港元貸款。而具慧善原定本月推出散文集，為抽起書中與丈夫相關內容，將押後出版。



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