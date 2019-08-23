揭失蹤30年原因　樓雙甯點名讚菊梓喬

曾與台灣殿堂級歌手林淑容合唱經典歌《一樣的天空》的樓雙甯，闊別香港樂壇30年，終回歸推出HiFi碟，碟中除翻唱多首金曲外，還有《閃亮人生》等三首新歌。日前她接受專訪時自認是「樂壇新人」：「呢張係我第一張HiFi碟，今次出碟全因金牌監製歐丁玉，其實我唔認識佢，係透過朋友聯絡，不過一拍即合，好開心。」對於當年突然消失於樂壇，全因當時合作無間的監製離開舊公司，之後她一直未遇上心儀的監製，故最後決定放棄幕前，到美國等地升學，現時加拿大、新加坡兩邊住，但天生愛唱歌的她，間中會於酒店獻唱。



樓雙甯一直與師姐林淑容保持聯絡，她說：「出碟時，我會飛去台灣送碟畀佢。」她又表示有留意香港樂壇，點名讚「最受歡迎女歌星」菊梓喬：「佢生得靚、唱歌好，唱咗好多受歡迎嘅歌。」男歌手方面，她偏愛恭碩良：「佢打鼓時好型，想有機會合作。（知唔知佢女友叫林憶蓮？）知，佢哋唱《下雨天》時，佢女友好冧冧豬。」



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