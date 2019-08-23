靠《愛回家》入屋　張明偉曾秘撈司機維生

藝人張明偉近年成功入屋，對於外界曾標榜他為富二代，他只一笑置之。雖然家境不錯，但他撫心自問一直以來都自食其力，儘管經歷半年的空白期，也堅決不靠父蔭，寧願放下藝人身份揸Uber，靠自己努力賺錢。



現年30歲的張明偉入行近八年，近年終憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「George」一角而廣為人識，但原來他不但在劇中是學霸，連現實中也是一名「真學霸」，畢業於頂尖學府美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）。大學畢業後第一份工作便是無綫助理編導（PA），後來受到監製的鼓勵，從幕後走到幕前。他說：「其實本身一開始想出碟做歌手，諗住近水樓台，但當時唱片市道又唔好。做咗PA之後大家見我鍾意表演，就幫我報藝員訓練班。」



拍拖一年 未想結婚



最令人印象深刻莫過於他與何傲芝的姊弟戀，令不少人對他有所誤解，認為他是富二代，他為此平反，並搞笑自稱「偽富二代」：「我入行咁多年，就算冇收入都好，我從來冇問過屋企人攞錢。有一段時間名氣低又冇劇拍，就係我仲未拍《愛·回家》嗰時，要揸Uber幫補生計，如果我係富二代就唔會去揸Uber啦！只不過當時新聞要營造女方係某個形象，就話我係富二代。」故他非常感恩拍處境劇，帶挈他獲更多觀眾認識。



至於感情方面，他自爆有拍拖一年多的圈外女友，視對方為結婚對象：「依家感情好穩定，咁我都會同佢講番以前拍拖嘅嘢。坦白講，暫時我哋冇一個特定時間要結婚，順其自然。」



場地：Mini Hotel Causeway Bay



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